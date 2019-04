VÍDEO Fa una marató disfressat de Big Ben i quan arriba a la meta té problemes per creuar-la

Heading into Monday like.. pic.twitter.com/hQKerHLxNA

No tothom corre 42 km i no tothom els fa disfressat de Big Ben. Lukas Bates va completar aquest diumenge la marató de Londres en aquestes condicions, i no ho feia per diversió, sinó per entrar al llibre dels rècords Guinness com a corredor més ràpid en completar una marató vestit de punt de referència, segons el Daily Mail . Fins aquí tot podria semblar correcte, però Bates no contemplava el que va passar-li quan va arribar a la meta: la disfressa era tan alta que no passava per l'arc! Alguns assistents el van haver d'ajudar.