Si tens un gat segurament alguna vegada l'has hagut d'anar a buscar a casa dels veïns quan se t'ha escapat o bé has impedit que ho fes. Doncs bé, aquest és el cas dels protagonistes del vídeo que s'ha fet viral a les xarxes sobre el rescat d'un gat que s'escapa i que el seu amo arrisca la vida per fer-lo tornar a casa. L'home desafia el vertigen i camina per la cornisa d'un sisè pis per arribar al balcó del veí, on es troba el felí. Junts tornen cap a casa. Els fets han tingut lloc a Toronto.