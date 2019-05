El raspall de dents i altres nou objectes que no hauries de compartir amb ningú

Em deixes els teus auriculars? Puc fer servir el teu desodorant? Quines arracades més maques, me les puc posar avui? Són algunes frases que potser has sentit o fins i tot has dit tu també. El que no saps, potser, és que aquests (i altres) objectes no és recomanable que els comparteixis amb més persones. Acostumen a acumular microbis que, si estan en contacte amb altres, poden acabar tenint incidència en la salut d'un mateix.Aquests són alguns dels objectes que no és recomanable compartir amb altres persones.