Aquests són els avantatges i els inconvenients del nou Twitter

AvantatgesAquesta nova interfície consta de tres columnes molt més espaiades, grans, amb més icones que text. Això permet centrar més l'atenció al contingut que es comparteix a la plataforma.Els tuits que porten incrustats una fotografia guanyen molta més visibilitat, també els que apareixen a la banda dreta (Tendències).El sistema és el mateix que el telèfon: ara al mateix tuit, apareixen les mateixes opcions que apareixien fins ara a l'app mòbil del Twitter. És molt més àgil el nou botó, que permet compartir el tuit (des de dins com des de fora de la plataforma), desar-lo i copiar l'enllaç.La quantitat de persones a les quals segueixes o et segueixen ja no és el primer que apareix quan entres al perfil d'algú. Aquestes dades ara es troben sota la descripció del perfil, a la part superior, i per conèixer-les cal fer clic a la foto de perfil.Tant per a marques com per a usuaris comuns, s'ha habilitat una secció d'anàlisi a través de la qual és possible conèixer el rendiment de l'activitat del compte: tuits publicats al mes, impressions generades, visites, seguidors aconseguits, mencions registrades... La pàgina s'actualitza diàriament.Fins a cert punt, l'usuari pot modificar la interfície, canviant ara també la mida del text. Com en la versió anterior, també es pot activar l'opció nocturna.Ara bé, existeix la possibilitat de tornar al model anterior. Per a fer-ho, és necessari clicar sobre el perfil perquè al marge esquerre s'activi un nou menú d'opcions. A la part inferior hi apareix l'opció de Tornar a la versió anterior de la interfície.