VÍDEO La periodista Samanta Villar, despullada per la Rambla per reivindicar la llibertat

La periodista Samanta Villar se supera i s'ha atrevit a sortir despullada per la Rambla. Ha tancat el seu programa La vida con Samanta amb aquest repte: sortir al carrer despullada, només "tapada" amb la tècnica del bodypainting."Vull posar-me a prova i fer una cosa que no creia que faria en la meva vida", va ressaltar la Villar. Ho podeu veure en aquest vídeo:Un cop superat el repte, la periodista va mostrar la seva emoció i a voler fer una reflexió. "La gent que decideix dur un aspecte estrafolari o poc convencional no són frikis, són poderosos. Normalment ens en burlem, però requereix una llibertat i una fortalesa admirables", va ressaltar.