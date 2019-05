ÀUDIO Així s'ha escoltat el primer moviment sísmic marcià

El planeta Mart. Foto: Arxiu ND

La NASA ha difós el senyal gràfic i d'àudio que il·lustra el moviment sísmic registrat el 6 d'abril pel sismòmetre col·locat a Mart. Aquest és el primer tremolor registrat que sembla provenir de l'interior del planeta, en lloc de ser causat per forces sobre la superfície, com el vent. Els científics encara estan examinant les dades per determinar la causa exacta del senyal.En el muntatge es poden escoltar tres tipus diferents de sons, tots ells detectats com vibracions del sòl pel sismòmetre de la nau: el soroll del vent marcià; l'esdeveniment sísmic en si; i el braç robòtic de la nau a mesura que es mou per fer fotografies.