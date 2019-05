VÍDEO Les imatges que mostren l'espectacular fenomen de la «timidesa» dels arbres

Els arbres són tímids. Molt probablement molts lectors no ho sabien fins ara, però és del tot cert, i això explica que les branques no s'arribin a tocar en moltes ocasions quan els arbres arriben a alçades considerables.Aquest fenomen, conegut com a "timidesa dels arbres", no té una explicació científica, però el fotògraf Dimitar Karanikolov ha aconseguit retratar el moviment de les copes dels arbres des de gran alçada. Està especialitzat en imatges preses amb drones, i en aquesta ocasió ha pres una imatge aèria en un bosc a Tulum, un municipi mexicà a la península de Yucatán.En el vídeo es veu com els arbres es mouen pel vent, a uns 50 metres d'alçada. L'escena porta més de 2,3 milions de reproduccions en cinc dies des del 16 d'abril i també està sent molt compartit a Twitter.