​Crítiques a «Toy Story 4» pel canvi de veu d'un dels protagonistes

Estoy harta de leer cosas así. Ellos solo piden lo que les corresponde, y les ponen pegas, a pesar de todos los atropellos que recibe su profesión. Yo, por mi parte, ME NIEGO a ver la cuarta parte de Toy Story si no es Woody Óscar Barberán, basta ya. https://t.co/F2U1zRYXqB — Noe (@NoeFutu) 14 d’abril de 2019

Decepció generalitzada pel canvi de veu de Woddy a Toy Story 4. Fa pocs dies que s'ha presentat el tràiler en espanyol i la veu del vaquer no és la mateixa que en les altres entregues. A molts fans no els ha passat per desapercebut aquest detall i lamenten aquest canvi a través de les xarxes socials. De fet, són personatges que porten més de 15 anys a la vida de molts infants i joves.Segons El País , el canvi de veu ve del desacord salarial entre la companyia Disney i l'actor de doblatge català Óscar Barberán. El doblador explica que en l'última pel·lícula de la saga es van recaptar 30 milions d'euros, mentre ell només cobraria 1.000 pel doblatge. Va proposar una altra xifra i no ha obtingut resposta. En aquest sentit, també denuncia que ell mateix ha de negociar el contracte perquè ni tan sols tenen representants que protegeixin els seus interessos.D'altres fans de la pel·lícula demanen que no es doni per fet i al·leguen que en moltes ocasions la veu del tràiler no acaba sent la mateixa de la qual es veu en pantalla. De fet, ja es va donar una situació semblant amb la segona entrega de Buscando a Nemo: Buscando a Dory. En el teaser de presentació, Dory no estava doblada per l'actriu Anabel Alonso i molts fans van posar el crit al cel. La companyia finalment va optar per Alonso a l'hora de doblar el film. A veure si aquest cop també se'ls escolta.