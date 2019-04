Què vol dir «Ontas», el nou fenomen que s'ha fet viral a les xarxes socials?

Por qué me preguntan tanto ONTOY? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😳 #ontas — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 18 d’abril de 2019

Si tens Twitter, possiblement has vist que fa uns dies circula la paraula "Ontas" entre els usuaris que segueixes. De fet, fins i tot alguns famosos han piulat "Ontas" en algunes ocasions, preguntant als internautes què vol dir.Doncs resulta que és una paraula que ve de Mèxic, segons informen diversos mitjans, i que és la manera ràpida de preguntar "on ets?" (en castellà, ¿dónde estás?). En teoria es fa servir per proposar sexe esporàdic a una altra persona. En cas que l'altra accepti, haurà de dir on se citaran, i llavors la que hagi dit Ontas afegirà "et pago l'Uber" (el servei VTC).Aquesta seria l'explicació del significat d'"Ontas", però el que s'ha viralitzat és que els internautes han començat a enviar missatges privats als famosos amb aquesta paraula.Davant de tot això, el cantant C Tangana ha decidit fer una cançó titulada Ontas en honor a aquest fenomen.