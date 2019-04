En funció del que vegis en aquesta imatge, ets de dretes o d'esquerres

El cercle que determina si ets de dretes o d'esquerres Foto: The Guardian

Hi veig un cercle



Si hi veus un cercle, encara que sigui irregular, vol dir que la teva tendència és més aviat d'esquerres que de dretes. Els autors estableixen que ets políticament liberal i que segurament dones més suport a un govern social, que busca ajudar els sensesostres i aturats. Entre altres, et decantes per la legalització de la marihuana per a ús recreatiu i aproves el matrimoni homosexual, segons Si hi veus un cercle, encara que sigui irregular, vol dir que la teva tendència és més aviat d'esquerres que de dretes. Els autors estableixen que ets políticament liberal i que segurament dones més suport a un govern social, que busca ajudar els sensesostres i aturats. Entre altres, et decantes per la legalització de la marihuana per a ús recreatiu i aproves el matrimoni homosexual, segons The Guardian

No hi veig un cercle



A tu no et convenç gens que aquesta figura sigui un cercle? Doncs llavors els estudiosos diuen que ets de tendència més aviat conservadora, que estàs a favor de protegir els drets dels empresaris i de tenir un exèrcit. Segons A tu no et convenç gens que aquesta figura sigui un cercle? Doncs llavors els estudiosos diuen que ets de tendència més aviat conservadora, que estàs a favor de protegir els drets dels empresaris i de tenir un exèrcit. Segons The Guardian , estàs en contra de la immigració il·legal i apostes per mesures repressives contra la prostitució i el consum de drogues.

Sabies que en funció del que vegis en aquest dibuix, ets més de dretes o d'esquerres? Es tracta d'un experiment que es va publicar al Journal of Personality and Social Psychology que ara que s'acosten eleccions s'està recuperant. En total es van dur a terme tres estudis, i els participants havien d'identificar figures geomètriques. Aquest n'és un exemple: què hi veus en aquesta figura de la foto?