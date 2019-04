Els 15 consells bàsics perquè no et prenguin el pèl navegant per Internet

Són notícia recorrent les estafes que es duen a terme a través d'Internet, delictes com la falsificació de dades, usurpacions d'identitats... Davant d'això, els experts recomanen estar alerta i prendre mesures preventives. Des d'actualitzar periòdicament la contrasenya a no confiar en el wifi obert, i existeixen estratègies per evitar atacs informàtics o fraus.Ara que les tecnologies són cada vegada més presents a les nostres vides, és recomanable tenir presents aquests consells del mateix Cesicat , l'organisme de la Generalitat dedicat a la ciberseguretat.