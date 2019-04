VÍDEO El videoclip que pot esmicolar tots els rècords de Youtube

100 milions de reproduccions en només 62 hores. Aquest és el nou rècord de Youtube que acaben de batre les Blackpink amb el seu videoclip Kill This Love. El famós grup coreà torna a apostar per una coreografia impressionant i per colors intensos, com ja havien fet en audiovisuals anteriors.Blackpink – format per Jisoo, Jennie, Rosé i Lise - va llançar el seu primer àlbum "Square One" l'agost de l'any passat. Al cap de poc ja es convertien en un fenomen a Àsia i més tard també als Estats Units i Europa. De fet, d'aquí poc vindran de gira a Catalunya: el 28 de maig actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona.