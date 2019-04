La simple (i efectiva) estratègia que feia servir un grup d'estudiants per aconseguir iPhones gratis

Com es poden aconseguir iPhones gratis? Un grup d'estudiants dels Estats Units s'enfronta a conseqüències penals per frau per haver ideat una estratègia simple, però efectiva, per aconseguir els telèfons de l'empresa del difunt Steve Jobs. En què consistia? El que feien els joves era enviar iPhones falsos directament al servei tècnic d'Apple dient que no s'encenien i l'empresa els enviava iPhones autèntics a canvi.Els nois van fer servir aquesta tècnica almenys des del 2017, i en pocs mesos havien arribat als 3.000 dispositius. En total van rebre 1.493 aparells que després enviaven a la Xina, el seu país d'origen, a canvi d'un import molt inferior al preu real dels iPhones. Quan Apple ho va descobrir, el forat que havia deixat l'estafa arribava als 895.800 dòlars, segons recull El País