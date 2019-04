VÍDEO Rosalía, en català: «Jo vull cantar aquesta cançó»

Rosalía haciendo Thinkin Bout You de Frank Ocean. pic.twitter.com/cBUIgmXB10 — Juan Zambrano (@thezappafrank) 4 d’abril de 2019

Rosalía és una estrella de fama mundial. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha iniciat la seva gira per tot el planeta, començant per Sud-amèrica, on ja ha actuat a Argentina i Xile, deixant a tothom bocabadat.Els seus fans, però, han regalat a la xarxa un altre moment icònic. Un usuari ha recuperat un vídeo de la catalana de quan era jove i estudiava música.En el vídeo se la pot veure parlant en català i assajant la canço Thinkin' About You, del cantant i raper afroamericà Frank Ocean. El tall s'ha viralitzat en qüestió d'hores i la xarxa ha aplaudit la versatilitat de la cantant, a més del seu talent per la música.Aquesta és la versió original.