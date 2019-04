VÍDEO Indignació a la xarxa per com Cristiano Ronaldo ignora la seva filla jugant a futbol

La nena també vol participar i el pare suant d'ella em trenca el cor, sincerament. https://t.co/0zKlkkKAH0 — Master Atridas @ 🚜 El Midlands bo 🐐 (@Atridas87) 7 d’abril de 2019

Que penita la nena dando patadas atrás y nadie le pasa el balón — Cristina (@crisdromeda) 7 d’abril de 2019

Ey campeón haz un triángulo y jugais los 3 que la tienes dando patadas al aire, que pena tener un padre tan campeón del mundo ( por no decir otras cosas ) y que no quiera pasarme la pelota por ser niña — Puime 🦂 (@_puiimee) 7 d’abril de 2019

De como enseñar a una niña varias cosas:

1) que su padre pasa de ella

2) que el importante es el niño

2)que la pelota no es cosa de niñas

3)que una especie de carrito de limpieza que tiene ahí sí es para ella

4)que tal cosa es una mierda aburrida.



#EvaTambiénQuiereChutar https://t.co/LkHI55V3Zv — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) 7 d’abril de 2019

Si ets nena a casa de Cristiano Ronaldo no tens dret a jugar a la pilota. Només el tens a recollir una escombra del terra. https://t.co/Q8nUTBlDMe — Carme Rocamora (@CarmeCRS) 7 d’abril de 2019

La petita nena està aprenent que no pot jugar a futbol, ​​això és per a homes. El seu pare se l'ha deixat molt clar. I els milers de retwits, aplaudint l'educació patriarcal. Ella acaba agafant l'escombra. Així és com eduquem en el masclisme. https://t.co/ZuOOv1jngR — Rosario Palomino (@rosariopalomi71) 7 d’abril de 2019

Cristiano Ronaldo torna a estar al centre de la polèmica. En aquesta ocasió, per un vídeo personal que s'ha difós per les xarxes socials en què apareix jugant a futbol amb el seu fill Mateo. Si bé en un principi la majoria de mitjans de comunicació esportius es van fer ressò de la tècnica del petit, han estat molts els usuaris que, en les darreres hores, han destacat un altre detall: la filla volent jugar i sent ignorada deliberadament.La nena espera pacient rere el seu germà, esperant que el seu pare li passi a ella la pilota també. De fet, des de la distància, també fa el moviment de xutar amb la cama. Després d'uns segons, decideix buscar la diversió per la seva banda i se'n va a buscar unes altres joguines, com un pal d'escombra.Són molts els usuaris que s'ha abraonat contra l'exjugador del Madrid.