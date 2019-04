VÍDEO Aquesta és la pitjor actuació de la història d'«Operación Triunfo»

La pitjor actuació de la història d'Operación Triunfo és per a Esther Aranda i Tania G de la sisena edició, OT 2008, i la cançó Las de la intuición. A poc menys d'un mes per iniciar-se la gira per tot el país de l'última edició, OT 2018, guanyada per Famous i amb diversos cantants molt seguits pels fans, la xarxa ha seguit recordant quina va ser la pitjor actuació musical de totes en la història del concurs.En aquella edició Risto Mejide era un dels jutges que valorava les actuacions dels concursants. El publicista i comunicador va ser molt dur amb les dues noies que van cantar aquella versió de Shakira: "Una de les pitjors i més lamentables actuacions", afirmava Mejide, deixant clar que no havia vist res més dolent en totes les edicions del programa, que portava emetent-se des de 2001.Les crítiques van tornar a colpejar les cantants l'any passat, amb l'auge de la nova edició d'OT 2018 i quan dues concursants, Marta i Marilia, van rememorar la cançó del 2008 en una de les festes celebrades a l'acadèmia. Esther Aranda, una de les dues noies que va cantar en aquella edició, es va reivindicar a les xarxes.