Un jove es fa passar per milionari a la xarxa editant fotografies amb Photohsop

Les xarxes socials no són el mirall que molts pensen, i fer-se una selfie el un lloc idil·lic no significa, ni de bon tros, que estiguem passant els millors dies de la nostra vida. Partint d'aquí, són molts els usuaris els que pengen imatges bucòliques, intentant convèncer els altres d'una vida que, molt possiblement, no tenen.Això és el que ha volgut denunciar Byron Denton, un estudiant de Londres de 19 anys, que gràcies als seus coneixements en Photoshop i altres programes, ha aconseguit revolucionar les xarxes socials en publicar a Instagram fotografies que demostren el seu suposat i envejable, per a molts, alt poder adquisitiu.Aquest britànic apareixia en les seves fotografies amb nombroses bosses de Louis Vuitton en un aparador, amb roba de marques d'un alt cost econòmic i fins i tot assegut en un jet privat. Res més allunyat de la realitat.Les bosses eren realment extretes d'una fotografia del fill de Will Smith, Jaden Smith, i la publicació, en què semblava que es trobava un jet privat i amb la qual va aconseguir en tot just set segons mil likes, no era més que el seu sofà modificat i molts elements incorporats.El jove, conegut pels seus seguidors a Youtube com tbhbyron, va voler fer un experiment social per demostrar el senzill que és fingir ser un influencer amb milers de seguidors només per tenir objectes cars voltant. Byron va guanyar en tot just una setmana més de mil seguidors.Aquest estudiant compta amb més de 70.000 seguidors a Instagram i 80.000 subscriptors de YouTube, plataforma per la qual va revelar la seva farsa a través d'un vídeo explicatiu. "Després de veure que Instagram no parava de recomanar-vídeos amb persones que fingien una vida ideal, vaig pensar que seria divertit posar-li el meu propi toc i fingir ser ric durant una setmana", ha indicat.Encara que molts usuaris van confessar que es van sentir enganyats per Byron, molts altres van elogiar-lo per les seves habilitats en Photoshop.