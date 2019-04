Uns estudiants xinesos aconsegueixen que Apple els enviï milers d'iPhone gratis

No hi ha res com tenir enginy, un element que et pot permetre obtenir guanys. Això sí, si aquest enginy és per beneficiar-se de manera il·lícita, això es pot girar en contra dels nostres interessos.



Això és el que ha passat als Estats Units, on un grup d'estudiants xinesos ha aconseguit que Apple els hagi enviat milers de telèfon iPhone de manera gratuïta. Ara, però, la seva picaresca pot tenir conseqüències penals.



Concretament, els nois enviaven imitacions dels telèfons de la poma al servei tècnic, assegurant que no s'encenien. Però la firma, que en lloc de reparar-los preferia retornar-ne de nous, ni tan sols comprovava les anomalies en els aparells i els substituïa de manera automàtica.



Això és el que els nois van fer des de 2017, fet que suposa uns 1.493 terminals dels 3.000 que es van fer arribar al servei tècnic. Un cop els tenien, els nois els enviaven a la Xina, telèfons originals i nous de trinca on els venien a un preu molt inferior al de mercat.



Tot plegat va passar per alt per al gegant de Cupertino, però no per al departament de duanes, que va aixecar la llebre en detectar un alt volum de caixes d'iPhones originals creuant dels Estats Units a la Xina. Quan els van interrogar, els joves van defensar que actuaven d'intermediaris per ajudar conciutadans seus per fer arribar els telèfons al servei tècnic. Ara s'enfronten a mesures penals per un presumpte delicte de frau.