La cançó d'un DJ mundialment famós que la ciència recomana com a repel·lent de mosquits

La música electrònica és un fantàstic repel·lent de mosquits. Llegit així pot semblar qualsevol cosa menys una informació seriosa. Però és cert, i està científicament demostrat. Un estudi fet per investigadors d'Indonèsia, Tailàndia i el Japó, recentment publicat , diu que reproduir a tot volum la cançó Scary monsters and nice sprites del famós DJ Skrillex combat la reproducció dels mosquits del dengue i la febre groga.Segons el treball, aquest tema que es pot escoltar a continuació, fa que els mosquits s'alimentin menys, copulin menys i tinguin menys ganes de picar. Les freqüències altes afecten de ple la cadena reproductiva d'aquests tipus de mosquits. Per tant, música electrònica en marxa, altaveus a tot volum, i a ballar sense preocupar-se per les picades!