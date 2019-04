VÍDEO La xarxa esclata contra Griso per una entrevista a l'home que va deixar morir la seva dona

Susana Griso me parece toda una profesional pero hoy no ha estado nada acertada con su entrevista a Ángel. Ha sido, incluso, repugnante.



Espero que el lunes pida perdón públicamente en #EspejoPúblico. pic.twitter.com/klIEd8a4vd — M (@casasola89) 5 d’abril de 2019

Ayer ayudó a morir a su mujer.



Hoy la sinvergüenza de Susana Griso se atreve a preguntarle si grabó el video para incidir en la campaña electoral.



Os lo explicarán y no lo creereis, pero aquí está la prueba. pic.twitter.com/OCeEmdouzb — VdeRubén (@VdeRuben) 5 d’abril de 2019

Discrepo mucho sobre lo de profesional. Hace tiempo que con casi todo lo que pueda darle audiencia, esta mujer no tiene ningún tipo de escrúpulos. No ha estado desacertada, ella ya es así. — Javi M. (@javimatamorales) 5 d’abril de 2019

Teo ve el programa de Susana Griso. pic.twitter.com/SYzRKecWe8 — Javier Durán (@tortondo) 5 d’abril de 2019

- ¿Has visto lo de Susana Griso? Joder, es que no se puede ser más retorcida...

- ¿Que no? Sujétame el paraguas... pic.twitter.com/2Z1nkQSY0S — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 5 d’abril de 2019

Hi ha gent que, senzillament, no té cor. Et desitjo, Susana Griso, qie MAI et trobis en la situació del teu entrevistat. https://t.co/vfAkBNwVAv — Montgrony (@AlbeMontgrony) 5 d’abril de 2019

Pluja de crítiques per a la presentadora d'Espejo Público, Susanna Griso, per la seva entrevista en directe a Ángel Hernández, l'home que va ser detingut per ajudar a morir a la seva dona malalta d'esclerosis múltiple des de feia més de 30 anys.Griso ha realitzat diverses preguntes incisives a l'home, preguntant-li si havia realitzat els vídeos -on es veia Hernández amb la seva dona immòbil, afectada completament per la malaltia- "per incidir en la campanya electoral" o "per protegir-se".Hernández ha negat de manera contundent aquestes preguntes, assegurant que la seva dona li havia fet diverses peticions anys enrere de morir dignament. Per això mateix, durant l'entrevista demana la regulació de l'eutanàsia i ha explicat, de manera taxativa, que les persones que se suïciden "només tenen la seva paraula i ningú els creu", i que per això la va gravar en aquella situació.La xarxa, però, ha anat encara més enllà, carregant contra Griso i les seves preguntes de to polític.