El Tribunal Suprem deixa a la corda fluixa el «Pasapalabra»

El Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs que ha presentat Mediaset sobre els drets d’emissió del Pasapalabra segons publica el diari Expansión . El popular programa de Telecinco podria tenir així els dies comptats.L’alt tribunal declara ferma doncs la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de setembre de 2016, on es va donar la raó al grup britànic ITV Global Entertainment. El text judicial dictava que la cadena havia de cessar l’emissió del programa Pasapalabra, no podia utilitzar el seu nom ni el format.Ara, ITV ja podria sol·licitar oficialment una execució provisional de les qüestions que són fermes, petició que, de moment, no ha plantejat. O sigui, que podria demanar que es parés el programa ja.La sentència de primera instància va condemnar Mediaset a indemnitzar ITV amb 15 milions d’euros, una xifra que llavors l’Audiència de Madrid va rebaixar a set. Ara, ITV haurà de retornar els vuit milions quan Mediaset ho demani.El Suprem només ha admès un dels motius del recurs que plantejava Mediaset, l’única que jutjarà, sobre la indemnització pels drets de propietat intel·lectual equivalent a l’import dels beneficis obtinguts per l’ús del format i el nom.