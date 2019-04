VÍDEO El nou tràiler de «Joker» protagonitzat per Joaquin Phoenix que ha impactat la xarxa

El Joker, un dels personatges més terrorífics dels còmics de superherois, que generen més expectació i amb diverses adaptacions cinematogràfiques, tindrà un nou capítol. En competició amb Marvel, DC està construint un Univers Cinematogràfic (DC Universe Extended) on ja ha presentat molts personatges. Ara, és el torn del Joker, el nèmesi de Batman, en una nova pel·lícula on Joaquim Phoenix serà l'enemic del cavaller de Gotham.Todd Phillips serà el director encarregat de plasmar una nova versió del Joker a la gran pantalla, acompanyat de diversos actors secundaris de luxe com Robert de Niro, Frances Conroy o Zazie Beetz.La idea de DC és convertir aquesta pel·lícula en una introducció del personatge en l'univers cinematogràfic i incorporar-lo al llistat dels que ja hi ha en el repertori de sis pel·lícules ja existents (a l'espera d'estrena de diverses més).Joaquin Phoenix s'incorpora també al llistat d'actors que han tingut el luxe d'encarnar el personatge del Joker. Cada un ha aportat variants, ha destacat certes facetes i ha eixamplat la mística i el poder esgarrifós que crea el líder del crim a Gotham.Aquests han estat alguns dels actors que han donat vida al Joker.