Ni Apple ni Google: aquesta és l'empresa més rendible del món

Ni Apple, ni Facebook, ni Microsoft... L'empresa més rendible del món és Aramco. Amb uns guanys de quasi 100.000 milions d'euros, la petroliera de l'Aràbia Saudita supera el resultat net de les tres empreses anomenades al principi juntes. Tal com ha informat El País a partir de dades de Moody's, l'empresa produeix prop del 10% del cru mundial i l'any passat va registrar un benefici net de 99.130 milions d'euros.El benefici de l'empresa no només va superar el d'Apple, Samsung, Alphabet o Facebook, sinó que va quadruplicar el benefici del conjunt de les 163 empreses registrades a la borsa de l'Aràbia Saudita, segons apunta Bloomberg. Segons Moody's, l'empresa va produir l'any passat 13,6 milions de barrils de petroli al dia i la seva facturació neta es va situar als 227.776 milions d'euros.Des dels anys 70, quan es va nacionalitzar, Aramco havia mantingut en secret les seves dades de facturació i beneficis. Ara, però, s'ha fet públic perquè l'empresa vol buscar finançament als mercats internacionals i li cal tenir una certificació creditícia.Per tenir més informació podeu veure aquest documental sobre Aramco fet per Al-Jazeera: