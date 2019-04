VÍDEO Una pilota de beisbol gairebé impacte en el cap d'una senyora... i ella ni s'immuta

When you’ve been sitting behind home plate at Jays games for years and aren’t shook by foul balls. pic.twitter.com/3OHxDFvpiv — Sid Seixeiro (@Sid_Seixeiro) 30 de març de 2019

El beisbol pot no semblar un esport de risc però les pilotes que surten projectades de l'impacte d'un bat han provocat veritables accidents greus. És per això que es van instal·lar xarxes en una part de l'estadi, on els jugadors, de manera involuntària, poden projectar la pilota sense voler, en un llançament que es considera falta -ja que no va cap al camp-.En un partit d'aquesta setmana dels Toronto Blue Jays, una de les pilotes que batejava un dels colpejadors va sortir projectada cap enrere. Molts aficionats s'espanten perquè aquesta va a una gran velocitat -el rècord són 169km/h- i dona la sensació que impactarà a la cara. L'escena graciosa, però, va ser quan durant el partit dels Blue Jays, una senyora que hi havia darrere ni es va immutar per la pilota desviada.El vídeo va encendre la xarxa de comentaris graciosos que aplaudien la senyora, però també van aparèixer moltes referències a una famosa escena protagonitzada per l'exjugador de l'NBA, Kobe Bryant, en un partit contra Orlando Magic on ni es va immutar quan un rival el va voler espantar amb la pilota a la cara.