Albert Rivera encén la xarxa amb unes propostes sobre la prostitució i la gestació subrogada

"Como liberal creo que es mejor liberarlo y que no se tenga que ir la gente a Ucrania", defiende el líder de Ciudadanos https://t.co/Bfjhy6j1Q1 — laSextaNoche (@SextaNocheTV) 31 de marzo de 2019

El líder de Ciudadanos cree que hay que regular a ese "10% de personas que deciden en libertad" ejercer la prostitución https://t.co/bN178wA4Ew — laSextaNoche (@SextaNocheTV) 31 de marzo de 2019

Hablemos claro, la compra venta de niños es lo que este mamarracho quiere legalizar. Todo por la pasta. — Carmina Reina (@CarminaReinadeE) 31 de marzo de 2019

Esto es la derecha, el rico alquila el cuerpo del pobre — juanjo.cartagena (@JuanjjoPC) 31 de marzo de 2019

Prostitución y libertad jamás pueden ser sinónimos — Pirata Sabio (@pirata_sabio) 31 de marzo de 2019

Sí chaval, después regularicemos la exclavitud, que hay muchos que trabajan por cuatro perras, y si lo hacen es porque así lo deciden en libertad...El neoliberalismo es un cáncer para la clase obrera, lo mercantiliza todo, hasta al ser humano, sobre todo a la mujer. Abolición ya. — David Iglesias (@GzLynx) 31 de marzo de 2019

El líder de Ciutadans ha encès la xarxa amb dues propostes del seu partit. Albert Rivera, que va ser entrevistat aquest dissabte a La Sexta Noche, va parlar de diferents temes, entre els quals hi havia la gestació subrogada i la prostitució.En referència als ventres de lloguer, Rivera no s'oposa a aquesta pràctica. És més, el líder de Cs va dir que cal regular-la i ho va equiparar amb els trasplantaments. "No pots tenir un mercat negre per a la donació d'òrgans, tampoc pots tenir un mercat negre d'una gestació subrogada" i per això, va defensar que "com a lliberal, crec que és millor alliberar-ho i que la gent no hagi d'anar a Ucraïna".De la prostitució, Rivera va dir que cal regular-la perquè hi hagi "llum i taquígrafs". A més, creu que cal regular a aquest "10% de persones que decideixen en llibertat" exercir-la.Les declaracions de Rivera han encès la xarxa i els usuaris li han fet notar el seu malestar: