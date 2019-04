L'emotiu homenatge a «Oliver i Benji» d'un usuari de Twitter que ha aplaudit la xarxa

1. Lunes 5 de Marzo de 1990. Son las 20:15. Una recién creada Telecinco emite el primer episodio de la serie de anime que cambiará la infancia de millones de niños españoles. Hoy, la historia de Oliver y Benji, los dibujos animados que cambiaron el mundo del fútbol. pic.twitter.com/id3l7x97yM — Didier S. Montes (@didiersebastian) 30 de març de 2019

6. Contra todo pronóstico, consigue que la editorial Shueisha acepte la idea. Pero es el primer manga que Takahashi desarrolla, por lo que no lo tiene listo hasta casi 3 años más tarde. En abril del 81, el primer número de “Captain Tsubasa” ve la luz. pic.twitter.com/9HOvWWRve7 — Didier S. Montes (@didiersebastian) 30 de març de 2019

16. Una de las cosas que ayudó a su popularidad era que muchos de los personajes tenían su propia jugada o lanzamiento: quizá la que más haya pasado a la posteridad fue la catapulta infernal, de los gemelos Derrick. ¿Quién no intentó emularla alguna vez? pic.twitter.com/FEZKjnxudW — Didier S. Montes (@didiersebastian) 30 de març de 2019

El 5 de març de 1990 començaven les emissions a territori espanyol d'una de les sèries d'animació japonesa més seguides de tota la història: Oliver i Benji. Les aventures d'aquests dos futbolistes d'institut que acaben convertint-se en estrelles mundials va ser molt seguida per una gran massa de nens i joves que ara ja no ho són tant.Un usuari de Twitter ha volgut retre homenatge a la sèrie a través d'un fil de Twitter on ha repassat el primer moment que es va emetre per televisió, com es va crear, quins van ser els primers passos per a l'autor i quin impacte mundial va acabar tenint.El fil també repassa molts dels mítics personatges de la sèrie, com el rival (i després bon amic) del protagonista Oliver o d'altres que van passant per la vida i el camp de futbol del principal personatge de la trama.