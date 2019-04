VÍDEO Piqué: «El meu patrimoni és superior al pressupost de l'Espanyol»

"Quants diners tens?". Aquesta és la pregunta clàssica que l'humorista David Broncano fa als seus convidats de La Resistencia , a Movistar 0, un dels programes de més èxit a través de les xarxes socials de tot l'Estat. El convidat d'aquest dijous a la matinada -el programa és grava hores abans a la tarda- va ser Gerard Piqué i, com és habitual en ell, no es va mossegar la llengua.En el marc d'una conversa marcada, en tot moment, per l'humor i la ironia, el defensa català va haver de respondre la mítica qüestió econòmica. No va dir la quantitat exacte, però sí que va trobar una via alternativa: "En patrimoni, tinc més diners que el pressupost de l'Espanyol aquest any". Aquestes declaracions han caigut com un míssil entre els aficionats pericos, que no ho han digerit gens bé i ja han omplert la xarxa de crítiques i insults contra un dels capitans del Barça.Si els convidats no volen respondre la pregunta sobre els diners, tenen l'opció d'explicar quantes vegades han practicat sexe en el darrer mes. Piqué va optar per contestar les dues i, pel que fa a aquesta última, també va verbalitzar un monumental calbot: "He de comptar també les del Bernabéu?". El tall del vídeo acumula desenes de milers de comparticions i comentaris a Twitter.Aquí podeu recuperar l'entrevista completa.