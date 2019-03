Els tuits entre Piqué i un dels programes de TV de més èxit d'Espanya acaben amb un «troleig» èpic del català

Pero pon toda la conversación, sinvergüenza. pic.twitter.com/r7FXstKjmM — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 26 de març de 2019

Te ha faltado el Visca Catalunya Lliure... https://t.co/6Y6o8CED9I — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 de març de 2019

El central del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, i el programa humorístic de Movistar, La Resistencia -dirigit per David Broncano-, han continuat donant corda a un divertit intercanvi de tuits que s'ha convertit en un dels temes més destacats d'aquesta setmana a la xarxa. L'últim capítol ha tingut lloc aquest mateix dijous.El perfil de Twitter de La Resistencia va publicar un tall d'un dels moments del programa de dilluns i Piqué va començar responent de manera irònica per veure com podia acudir ell al show de Broncano.A partir d'aquí, el CM de La Resistencia, un dels més reconeguts per la comunitat de la xarxa, va començar a respondre al central blaugrana amb diverses piulades més.Piqué va seguir la conversació, provocant els somriures de tota la comunitat de Twitter i dels fans del show humorístic.

El programa, com és habitual, ha revelat a mig matí el convidat del dia. Quan semblava ja confirmat que l'intercanvi de piulades acabaria amb una entrevista a Piqué, el mateix central blaugrana els ha tornat a "trolejar" tot assegurant que el club, finalment, li ha impedit viatjar a Madrid.

Adiós. Estoy en Barcelona. El club no me ha dejado viajar. Lo organizamos para otro día. Un abrazo! https://t.co/YGAbr5SxDN — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de març de 2019

Hi haurà anat finalment? Els usuaris de Movistar+ ho sabran a partir de les 00h, ja divendres, i la resta, una hora més tard, quan el programa comparteixi el contingut a Youtube.