​VÍDEOS Alguns trucs senzills per «recuperar» el pa sec

Què fem amb el pa sec que ens queda a la cuina? El tirem? I si no tenim més pa i el necessitem?Hi ha diversos trucs per “recuperar” el pa sec, molt senzills i que, en un moment donat, ens poden permetre sortir d’un mal pas. RAC 1 n’ha recopilat alguns. Es tracta de conjugar dos factors: humitat i calor forta. Es pot fer de maneres diferents.Una d’elles és humitejar un tros de paper de cuina, embolicar-hi el pa i posar-lo al microones uns segons. Un altre sistema passa per posar el pa i un got d’aigua al microones.Seguint la mateixa estratègia, aquest cuiner argentí ho fa d’una altra manera: ruixa el pa amb un esprai casolà i el posa tapat a la paella uns minuts.Una altra manera és fer-ho amb paper de plata i fer servir el forn.