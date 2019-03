Per què és recomanable beure aigua de l'aixeta?

El Dia Mundial de l'Aigua es va celebrar el passat divendres. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ho va aprofitar per difondre uns quants consells a tenir en compte a l'hora de beure aigua d'aixeta.Amb el lema "Demana una gerra d'aigua", l'OCU reivindica que "volem que el fet de beure aigua no sigui un luxe" i crida a la ciutadania a ajudar a aconseguir una llei nacional que obligui els establiments de restauració a oferir-ne de l'aixeta gratuïtament. Però, per quins motius recomana beure aigua de l'aixeta en comptes d'embotellada?Principalment per l'estalvi de residus. És a dir, consumir aigua de l'aixeta en comptes d'envasada ajudarà a reduir el plàstic. L'OCU aconsella demanar aigua corrent sempre que sigui possible, el que considera una opció "saludable i sostenible". Un litre d'aigua de l'aixeta val menys de 0,002 euros: "Que els bars i restaurants l'ofereixin gratis als clients no hauria de suposar un problema".Un altre factor a tenir en compte és la salut: l'OCU exigeix aigua gratis perquè "és una bona manera de promoure hàbits de consum saludables". Si s'ha de pagar és molt probable que els usuaris acabin demanant un refresc amb sucres o una beguda alcohòlica. Les calories de moltes begudes són evitables.