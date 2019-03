Aquests són els països més feliços i més tristos del món

Finlàndia és el país més feliç del món. Ho diu un estudi de World Happiness Report , una plataforma que mesura la felicitat de 156 països del planeta mitjanant les enquestes de l'organització Gallup. Aquesta llista la lideren els altres països nòrdics com Dinamarca, Noruega, Islàndia, que són seguits per Holanda, Suïssa i Suècia. Nova Zelanda, Canadà i Àustria tanquen aquest Top Ten.Espanya està en el lloc número 30 i els Estats Units es troba en la posició 19. D'entre els elements que es destaquen per assolir graus de felicitat s'hi troben la renda bàsica, el sistema educatiu de qualitat, l'accés a l'habitatge, una bona seguretat social i unes polítiques efectives de conciliació laboral.Per la part baixa, Sudán del Sud és el país amb un pitjor índex de felicitat seguit de República Centreafricana, Afganistán, Tanzània, Ruanda, Yemen, Malawi, Síria, Botsuana i Haití. En els darrers llocs de la llista hi ha un predomini del continent africà.