VÍDEO L'enorme pífia de Marta Sánchez en el concert d'una emissora musical

La cantant espanyola Marta Sánchez ha estat una de les protagonistes del concert que l'emissora Cadena 100 ha celebrat aquest dissabte a Madrid. Sánchez ha estat el centre d'atenció, però no per la seva actuació, sinó per les seves paraules posteriors.La cantant ha volgut tenir unes paraules d'agraïment per a l'emissora, però s'ha equivocat i ha citat ni més ni menys que a la competència; "Un petó enorme i gràcies a Cadena Dial", ha dit Sánchez, que immediatament s'ha adonat del seu error i l'ha esmenat entre rialles i ganyotes.La xarxa s'ha omplert de comentaris després de l'ensopegada de Sánchez, que havia cantat un parell de peces juntament amb Carlos Baute.