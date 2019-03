El cor és el motor del nostre cos. Ens proporciona la força necessària perquè la sang i tot allò que transporta (oxigen i nutrients) circulin adequadament per venes i arteries, i arribin a totes les parts del nostre cos. Per tant, és un òrgan que necessita que el cuidem de la millor manera.Així ho recull EuropaPress en una entrevista a Gabriela Guzmán, cardiòloga del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC). Guzmán remarca que el cor "és el motor principal del cos" i que les malalties cardiovasculars representen la principal causa de mort a Espanya. Per això parla dels mals hàbits que podem evitar: