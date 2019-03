A principis d'any us explicàvem que WhatsApp estava preparant diversos canvis. Doncs bé, segons informa el portal especialitzat WaBetainfo , per fi podrem fer servir les noves opcions que he estat provant l'aplicació.En concret, tots aquells que d'aquí poc s'instal·lin l'actualització de l'aplicació podran utilitzar aquestes tres funcions: la possibilitat de no acceptar entrar en un grup, el mode nocturn i un navegador intern.I en què consisteixen cada una d'aquestes opcions? Us ho expliquem!