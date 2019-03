Un conte infantil que trenca estereotips enamora les xarxes

why am i crying over a children’s book pic.twitter.com/FUbxvDMwSt — anne 18 CHAR DAY (@2009booths) 13 de març de 2019

Una història per a nens petits que té com a protagonistes dos homes (un cavaller i un príncep) que s'enamoren ha encisat les xarxes socials. A Twitter està triomfant el conte Prince and knight (El príncep i el cavaller), on tots dos personatges s'estimen i lluiten plegats contra un drac malvat. La història acaba amb final feliç: un casament i tothom encantat.En realitat aquest conte no és nou, és de l'any passat, i tampoc és el primer llibre que trenca amb l'heteropatriarcat i que relata l'amor romàntic entès des de l'heterosexualitat. El que passa és que una usuària de Twitter ha compartit un seguit de fotos del conte que compten amb 30.000 retuits i 80.000 "m'agrada". De fet, Amazon ha seleccionat Prince and knight com un dels millors llibres infantils del 2018.