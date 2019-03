VÍDEO Kilian Jornet «balla» sobre unes crestes espectaculars a Noruega

Els entrenaments de Kilian Jornet a les muntanyes properes al seu lloc de residència a Noruega, a Romsdal, ens tornen a oferir panoràmiques precioses del país nòrdic. GoPro ha publicat un vídeo que recull les rutines del català per les crestes de les muntanyes d'Åndalsnes.Un exercici que practica amb regularitat per preparar reptes i competicions i que l'enfronta cada dia amb situacions de risc. Les imatges enregistrades amb la càmera subjectiva, un cop més, són espectaculars.Com diu el mateix Kilian: "Com ballar a les muntanyes"