Consumir bolets amb freqüència podria prevenir l'envelliment cerebral

Aquelles persones que mengin bolets més de dues vegades a la setmana tenen més probabilitats de conservar millor la memòria. Així ho confirma un estudi realitzat per la Universitat Nacional de Singapur, i que s'ha publicat al Journal of Alzheimer's Disease . Segons els investigadors, els fongs presenten un antioxidant únic que podria prevenir els problemes de memòria i de llenguatge que pateix la gent a partir dels 60 anys.L'estudi s'ha realitzat amb 663 adults xinesos durant sis anys, entre el 2011 i el 2017. Durant el procés es va observar si s'incrementava la ingesta de bolets, les persones obtenien millors resultats a les proves de pensament i processament. Els científics han determinat que el seu consum redueix les possibilitats de la degeneració cognitiva, tot gràcies a l'ergotioneïna, un antioxidant amb un gran efecte antiinflamatori i que els humans no són capaços de produir per ells mateixos.Altres beneficis que també van detectar els investigadors és que les persones que consumien fongs també processaven més ràpidament la informació. En la mateixa línia, Lei Feng, professora i autora principal de l'estudi, assegura que altres aliments com el te, els vegetals de fulles verdes, les nous i el peix, també són beneficiosos per al cervell.Tot i els resultats obtinguts, es té previst fer un assaig controlat aleatori amb el compost pur d'ergotioneïna i altres elements d'origen vegetal, per així obtenir una conclusió més sòlida.