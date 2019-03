VÍDEO Així (de verd) preparen el riu Chicago per la festa de Sant Patrici

El Dia de Sant Patrici (17 de març) és una de les festes més internacionals. El patró d'Irlanda se celebra a tot el món. A Chicago, als Estats Units, es fa d'una manera ben especial. El riu que creua la ciutat, que s'anomena com la ciutat, queda totalment tenyit del color verd, que protagonitza la celebració.El ritual comença a les 9 hores del matí quan un vaixell a la zona de Columbus de la ciutat aboca el colorant durant uns 45 minuts mentre diverses llanxes provoquen onades al riu per expandir el color verd per tot el tram del riu que creua la ciutat. El color verd es manté visible entre 24 i 48 hores.Aquesta tradició es remunta als anys seixanta quan els lampistes feien servir una tinta verda per detectar fugues a les canonades. Ara però, la substància que es fa servir és un colorant alimentaris que no contamina.