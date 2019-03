L'anunci que hi havia a Wallapop

Un veí del barri del Port de Tarragona va denunciar a través de les xarxes socials que li havien robat la moto el 9 de març. Dos dies després, va anunciar que l'havia localitzat a través de la pàgina de venda en línia Wallapop.La moto, una Derbi, estava anunciada per 270 euros sencera o per peces sense papers, segons explica el bloc del barri del Port L'afectat ha presentat una denúncia per poder recuperar-la, ja que "la moto ha aparegut a Terrassa".