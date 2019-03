VÍDEO Un rap demana a l'estat espanyol que deixi lliures els presos polítics

El grup de músics RevoluSOnats , de Terrassa, ha compost expressament un rap que vol formar part de la "banda sonora" de la manifestació que es farà en contra del judici de l'1-O a Madrid aquest dissabte i que està previst que mobilitzi milers de persones d'arreu de Catalunya. "Ara més que mai" és el títol del tema que canten Mohi lee i Kasterdam que aquest dilluns ha començat a sonar a les xarxes socials.La lletra de la cançó entre d'altres coses diu: "Canviem els presos per polítics acusats de corrupció"; "em cago en la Constitució i en l'acció dels franquistes que l'han escrit"; "no demanaré perdó per allò que dic"; "falta sang i rebel·lió"; "desobediència és el camí a la vida"; "mira senyors us estem fent un favor ha quedat clar que si el sistema fa pudor"; "volem lliures els presos polítics i ven tancats els corruptes polítics, no és una petició és una exigència, estem farts se'ns acaba la paciència"; o "Espanya sembla una dictadura feixista".El clip l'ha dirigit Lluís Cabezas, autor del documental La fuerza del Sí, i fa servir com a il·lustracions els dibuixos dels presoners polítics i de les càrregues policials que ha fet a bolígraf Jordi Magrià, conegut com a Bicman, que des de fa mesos volten per Catalunya i que desperten gran admiració per la versemblança aconseguida i la gran qualitat de la tècnica de Magrià. El grup ha engegat una campanya de micromecenatge amb l'objectiu d'assolir prou diners per enregistrar el seu primer disc.