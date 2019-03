Zara brodarà la paraula que vulguis als teus pantalons

La marca insígnia d'Inditex, Zara, es llança de cap a la personalització dels seus productes amb una iniciativa nova: brodar paraules a la roba. Pròximament la marca posarà a quatre mercats online (Espanya, Països Baixos, Itàlia i Regne Unit) i a tres botigues físiques (Barcelona, Milà i Àmsterdam) un servei que permet brodar en una sèrie de 13 peces texanes (jaquetes, pantalons o shorts que costen entre 25 i 39 euros) una paraula de fins a nou caràcters. Hi haurà sis colors diferents a escollir i... que és gratis. Ara bé: la marca no brodarà paraulotes ni paraules que puguin ofendre, com per exemple Hitler.



Aquesta novetat, que porta per nom Zara Edited, és una prova pilot que es posarà en marxa el pròxim 27 de març en aquells mercats que la mateixa empresa ja ha detectat que hi ha predisposició per a la personalització dels productes. Si té èxit, es contempla estendre-ho a altres països.



El brodat es podrà encarregar a qualsevol de les tres botigues on la marca ha col·locat màquines per a fer-ho, o a través d'Internet en el cas dels quatre països seleccionats. A la botiga online, amb les peces escollides, hi haurà un apartat que redirigirà a la zona Edited. El client podrà brodar també números però només en els llocs que Zara autoritza: la cintura, a la part superior de la butxaca del darrere... A més, també podran escollir la tipografia.