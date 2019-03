El nou benefici atribuït a una migdiada diària que (segurament) desconeixies

Bones notícies pels amants d'aquells minuts -pocs o molts depenent de la sort de cadascú- de migdiada. A part de la càrrega de bateries per aguantar la resta del dia, dormir una estona a diari en hores de sol també té diversos beneficis per a la salut.El darrer que s'ha descobert és que ajuda a controlar la hipertensió. O, dit d'una altra manera, aquells que fan la migdiada amb certa regularitat aconsegueix abaixar la pressió arterial amb major facilitat. Aquesta és la principal conclusió d' una investigació internacional presentada al Col·legi Americà de Cardiologia Segons aquest estudi, el somni del migdia pot arribar a actuar gairebé igual que els medicaments que es prenen els hipertensos i també en la mateixa magnitud que altres canvis en l'estil de vida, com la reducció de la sal en els àpats i el consum d'alcohol diari.Així ho explica, Manolis Kallistratos, cardiòleg de l’Hospital General Asklepieion de Voula, a Grècia, i un dels coautors del treball, que també afegeix que "una caiguda en la pressió arterial de tan sols 2 mm Hg pot reduir el risc d’esdeveniments cardiovasculars com un atac de cor fins a un 10%".