VÍDEO Descobreixen el que podria ser una nova espècie de balena assassina

Científics internacionals han localitzat el que consideren una nova espècie d'orca, també coneguda com a balena assassina, en aigües de l'Antàrtida. L'estrany descobriment es va produir el gener passat, durant una expedició en alta mar des del Cap de Forns, a l'extrem sud de Xile.Els investigadors van obtenir una petita quantitat de teixit/grassa que els permetrà determinar si les sobrenomenades com a balenes assassines "Tipus D" són una nova espècie, tal com la seva aparença mostra. El vídeo publicat per NOAA Fisheries, que encapçala aquesta notícia, mostra detalladament a aquests animals, que el mateix organisme denomina "balenes assassines", en el seu medi natural.Ara, els investigadors estan esperant la confirmació del laboratori per si les mostres genètiques que van recol·lectar demostren que aquesta és una troballa estranya i, així, poder resoldre "un misteri de dècades".