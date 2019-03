VÍDEO Clam perquè el Barça se solidaritzi amb els presos polítics

Un grup de socis del Barça ha engegat la campanya "Més que un llaç" per demanar al club que adopti aquest símbol i se solidaritzi així amb els presos polítics. El manifest ( que podeu llegir i signar aquí ) ja l'han signat diferents personalitats d'arreu del país, entre altres el músic Quico Pi de la Serra, el diputat del Parlament de Catalunya Ferran Civit, els escriptors Màrius Serra i Roger Vinton, els periodistes Lu Martin i Carles Costa, el regidor de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Ciurana i l'activista Liz Castro.La iniciativa demana al Barça que adopti el llaç groc. Per fer-ho, entre d'altres accions, vol impulsar un referèndum entre els socis sobre la conveniència que el club utilitzi el llaç groc en la seva comunicació corporativa amb la finalitat que el club mostri el seu suport i a la vegada faci d’altaveu de la situació injusta que viuen els empresonats, exiliats i represaliats que van promoure i defensar el referèndum de l'1-O.La campanya oficial comença avui, quan tot just es compleix un mes des de l'inici del judici del procés. Els signants del manifest volen traslladar ara a tota la societat catalana i d’arreu del món la iniciativa i conviden a socis i a no socis del club a sumar-se al manifest. També busquen voluntaris per tal que l'iniciativa creixi en les properes setmanes amb més accions i visibilitat pública.

