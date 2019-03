VÍDEO Una balena s'empassa un submarinista... i l'escup (amb vida)

Un submarinista sud-africà de 51 va ser empassat per una balena... i en va sortir viu. Així ho ha explicat ell mateix a través d'un vídeo de Youtube on relatava els fets viscuts. Gràcies a un dels fotògrafs que l'acompanyava, es va poder registrar les imatges de com el mamífer marí va intentar empassar-se el submarinista expert quan observava un banc de sardines.Les balenes no són depradadores i tot va ser un accident, ja que l'animal va voler empassar-se les sardines. El submarinista relata que "no s'està preparat per un fet així" i va contenir l'al·lè, esperant que la balena "l'enviés al fons marí".