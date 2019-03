Deixar de rebre propaganda electoral és possible: us expliquem com

Per si no en teníem prou amb dues eleccions d'una tacada (municipals i europees), la convocatòria d'eleccions generals per al proper 28 d'abril ha fet encara més intens la cita amb les urnes en aquest primer tram de 2019. Tot plegat vindrà acompanyat de la inundació de què serem víctima a través de les nostres bústies del material de propaganda electoral, molest i, de fer, innecessari: quan anem a votar ja hi trobarem les paperetes corresponents.Però si així ho desitgem, podem desprendre'ns de tota aquesta paperassa innecessària. Des del 5 de març es pot demanar que ens excloguin del cens electoral que els partits fan servir per enviar la propaganda per correu. Per fer-ho només cal accedir a través d'aquest enllaç Concretament, l'enviament de la propaganda electoral forma part del paquet d'uns 130 milions d'euros que es van gastar en les darreres eleccions generals. Per sol·licitar la baixa, però, cal disposar de certificat electrònic o estar registrat en el sistema Clave PIN Un cop dins del directori, cal identificar-se i accedir a l'opció "inclòs" per passar a ser "exclòs", i punxar l'enviament de la sol·licitud. Les peticions, però, s'han de fer abans del 18 de març.