Hi ha qui prefereix portar-ho apuntat a l'agenda, altres al telèfon, altres no els cal cap suport material perquè ho recorden tot. Sigui com sigui, la memòria és present a les nostres vides: recordar tasques pendents, noms, telèfons, direccions, operacions... I és normal que amb els anys es perdi capacitat si no s'entrena. La memòria es pot treballar, i aquests són alguns trucs que poden ajudar-te a no perdre-la.