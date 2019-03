Apple fa públiques les millors fotos fetes amb un iPhone

Les imatges del «Shot On iPhone Challenge» Foto: Apple

D'un temps ençà, molts de nosaltres ens hem desprès de les càmeres de fotografiar, que sovint ocupaven un espai necessari en els nostres equipatges. A no ser que anem a un lloc on sabem que podrem prendre imatges espectaculars, amb les òptiques dels nostres telèfons mòbils ja en tenim suficient per immortalitzar una infinitat de moments.Apple va anar un pas més enllà, i amb l'objectiu de promocionar els seus aparells i fomentar la creativitat dels usuaris, va llançar el Shot On iPhone Challenge. Es tracta d'un repte a través del qual s'han escollit les 10 millors fotografies que s'han fet amb un iPhone.Les instantànies seleccionades apareixeran en cartells en diverses ciutats seleccionades, en botigues d'Apple i a la xarxa. Totes les fotos es van prendre amb telèfons com l'iPhone XS Max o l'iPhone 7, per mostrar la qualitat de les seves òptiques.