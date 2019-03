«The Simpsons» anuncien que eliminen un personatge històric de la sèrie

The Simpsons és sèrie de culte per tota una, o potser fins i tot dues, generacions. No és d'estranyar que de tant en tant hi facin aparicions estel·lars alguns actors o personatges públics. Això és el que va passar amb Michael Jackson.Concretament, Jackson va posar la veu en un episodi de 1991 a un personatge que hi havia en una institució psiquiàtrica on el pater familias per excel·lència, en Homer, ingressa. De fet, significava que l'home creia que ell era el mític cantant, i acaba sent clau per resoldre un conflicte en el sí de la família d'Evergreen Terrace.Ara, però, i després de l'estrena del documental Leaving Neverland, produït per la cadena HBO, ha suposat un duríssim revés per al llegat del cantant. En ell es destapen nombrosos casos de pederàstica i abusos, alguns dels quals apareixen denunciats per les pròpies víctimes.El documental ha generat moltes crítiques, i després que diverses emissores hagin anunciat que mai més tornaran a emetre cançons de Michael Jackson, ara els creadors de The Simpsons han decidit eliminar aquest episodi. Així, mai més es tornarà a emetre i serà esborrat de les plataformes oficials.Jackson no és l'únic actor que ha aparegut a la sèrie. El cas més conat, però, és el del personatge Robert Underdunk Terwilliger. Segur, però, que no us sona, però sí que coneixeu el nom amb què fa fortuna a la sèrie: l'actor secundari Bob. En la seva versió original, l'actor Kelsey Grammer és qui hi posa la veu, i fins i tot en un dels episodis fan referència explícita a la sèrie que el va llançar a la fama, Frasier, com es pot veure en el minut 2.48 del següent vídeo: