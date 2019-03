VÍDEO Aquest és el Chipper, el gos que s'ha fet famós per ser el rei del reciclatge

This dog loves picking up trash in national parks 👏 pic.twitter.com/8UJph9ooEj — The Dodo (@dodo) 4 de març de 2019

El Chipper és un gos dels Estats Units a qui li encanta gaudir de la natura, de la mateixa manera que la seva cuidadora, la Katie. Però el Chipper, a part de gaudir de l'entorn, quan surt a passejar hi ha una cosa que no pot evitar fer: treure la brossa que troba al seu pas. Per aquest motiu, ell i la Katie aprofiten les passejades per netejar la naturalesa: el Chipper recull les deixalles que troba i les porta a la Katie, que s'encarrega de reciclar-les.Tots dos formen un equip que ha despertat elogis i admiració a les xarxes socials, ja que la seva tasca responsable contribueix a l'hora de mantenir nets els parcs i llacs que visiten.